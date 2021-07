Alluvione in Germania, sale il numero dei morti (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania - ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito a 156e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania - ...

Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - gigalimberti : RT @wisebenefit: Alluvione in Germania, purtroppo oltre 130 vittime accertate #germanyfloods - amperrino : Tremenda gaffe del delfino della MerkelLaschet ride sul luogo dell'alluvione -