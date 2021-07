Sampdoria | Thorsby allontana le sirene di mercato | “Qui sto bene | voglio crescere ancora”

(Di sabato 17 luglio 2021) Marten, centrocampista della, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Tra i temi affrontati dal norvegese, nel mirino del Watford e non solo, la sua esperienza a Genova ed il nuovo tecnico D’Aversa: “Il mio percorso qui non èconcluso. Stocontinuare acon questa maglia. Con laho vissuto i due anni più belli della mia carriera – ha ammesso– D’Aversa ha le idee chiare, anche se lo conosco da pochi giorni. Mi ha dato l’impressione di essere davvero focalizzato sul lavoro da fare“. ...

Il centrocampista dellaMortenparla a Il Secolo XIX in un'intervista ha parlato del suo futuro: 'Qui sto bene, sono stati i due anni più belli della mia carriera. Ho sempre detto che voglio continuare a ...Secondo giorno di ritiro a Ponte di Legno per ladi Roberto D'Aversa. Il mister e il suo staff tecnico hanno suddiviso così il programma ...finale in spazio ridotto (a Mortenil titolo ...Marten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Tra i temi affrontati dal norvegese, nel mirino del Watford e non solo, la sua esperienza a Genova ed il ...Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby parla a Il Secolo XIX in un’intervista ha parlato del suo futuro: “Qui sto bene, sono stati i due anni più belli della mia ca ...