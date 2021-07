Roma, contagi in aumento dopo gli Europei: focolai in pub e locali. D’Amato: “Ci attendiamo un ulteriore peggioramento” (Di sabato 17 luglio 2021) Iniziano ad avvertirsi a Roma le conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. In città i casi di Covid sono in aumento e emergono focolai legati proprio a pub e locali dove si guardavano le partite di calcio: tra i contagi accertati in un pub di Monteverde e quelli in altri bar, le Asl di Roma hanno registrato questa settimana almeno 120 nuovi positivi. Complessivamente, sono 297 i nuovi casi nella Capitale, con il rapporto tra positivi e tamponi che nel Lazio raggiunge il 4,9% ma scende allo 1,7% se consideriamo anche gli antigenici. Rt e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Iniziano ad avvertirsi ale conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli. In città i casi di Covid sono ine emergonolegati proprio a pub edove si guardavano le partite di calcio: tra iaccertati in un pub di Monteverde e quelli in altri bar, le Asl dihanno registrato questa settimana almeno 120 nuovi positivi. Complessivamente, sono 297 i nuovi casi nella Capitale, con il rapporto tra positivi e tamponi che nel Lazio raggiunge il 4,9% ma scende allo 1,7% se consideriamo anche gli antigenici. Rt e ...

