LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: al momento al comando Devenyns (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 14.01 In casa Italia sono scattati dalla passerella di partenza Ballerini e Sbaragli. 13.58 Partito l'elvetico Bisseger. 13.55 Al traguardo Dries Devenyns (Deceuninck – Quick Step): 37:59,080 il crono. 13.52 Wascheid si avvicina al primo intermedio di Devenyns, solo un secondo di ritardo. 13.48 La media di Devenyns al secondo intermedio è di 47.698 km/h. 13.46 Ha preso il via il primo dei papabili alla vittoria: Mikkel Bjerg (UAE Emirates). 13.43 Partito anche Daniel ...

