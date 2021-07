F1 | Laurent Mekies | “Leclerc ha tenuto il ritmo chi è pià veloce Per la gara di domani…”

(Di sabato 17 luglio 2021), direttore sportivo della Ferrari, ha analizzato la prestazione della Rossa nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Buon quarto posto di Charles, mentre Carlos Sainz è stato toccato da George Russell nel corso del primo giro e non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo posto. Da queste posizioni i due piloti del Cavallino Rampante scatteranno nellavera e propria sulla distanza canonica dei 300 km.ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1: “Charles è ...

, vice di Mattia Binotto , spiega le differenze nella preparazione della macchina rispetto a un fine settimana normale: "Con questo format devi arrivare già pronto, avendo una sola ...'Una buona qualifica per noi, su una pista molto impegnativa come quella di Silverstone - ha dichiarato, Racing Director della Ferrari . Per tutta la sessione la lotta alle spalle dei ...F1 GP Gran Bretagna 2021, le parole del racing director Ferrari Laurent Mekies: "Buon debutto per la sprint qualifying, ottima prova di Leclerc" ...Per la Ferrari il bilancio della Sprint Race è agrodolce: Leclerc ha confermato la sua quarta posizione sulla griglia di partenza mentre Sainz, pur risultando uno dei protagonisti del pomeriggio con i ...