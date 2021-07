Cappato assolto nel nome del "diritto a morire prima di affrontare l'agonia"

Leggi su agi

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI – “Ildi rinunciare a vivere ancordila brutaleche la sua gravissima malattia gli avrebbe imposto”. E' indi questoche la Corte d'Appello di Genova ha ribadito l'assoluzione in primo grado di Mina Welby e Marco, imputati per i reati di istigazione e aiuto al suicidio per l'assistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla cronica progressiva, a recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito. L'evoluzione di una norma d'altri tempi Lo si legge nelle motivazioni alla sentenza pronunciata ...