Superenalotto | Jackpot immenso | è festa grande per un vincitore

Leggi su consumatore

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nel concorso del 15 luglio delè arrivata una vincita clamorosa per un fortunato giocatore che ha incassato una cifra record Nel concorso del 16 luglio delè arrivata una vincita importante per un fortunatissimo giocatore che è riuscito a portare a casa una cifra davvero importante. Non stanno mancando le emozioni in L'articolo proviene da Consumatore.com.