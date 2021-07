(Di venerdì 16 luglio 2021) Non è una battaglia di retroguardia. Nè la richiesta di aggiungere un postotavola della Rai. Tutt’altro. La protesta di Fratelli d’Italia, sigla esclusa dal cda dell’azienda di viale Mazzini, ha a che fare con la tutela del pluralismo politico del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo ricordino soprattutto i tanti censori dell’Ungheria di Viktor Orban. Già, in quel caso ogni pagliuzza diventa una trave mentre qui da noi accade l’esatto contrario. E che la Rai debba essere plurale e perciòdelè anche quel che pensa un maestro del grande schermo come. Così ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rai, da Pupi Avati assist alla Meloni: «Il Cda è specchio del Paese. Giusto pretendere di esserci»… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Pupi

Adnkronos

I primi a credere nel talento dei due furonoAvati e Maurizio Nichetti, ma ancor più ...di spettacolo che lo ha portato in teatro ed anche alla televisione nazionale come "poeta graficomico" (,......per il popolo calabrese la presenza di un attore catanzarese nel cast del nuovo film del registaAvati sulla vita del sommo poeta fiorentino Dante Alighieri , prodotto da Duea Film con...Prima del concerto la scuola di ballo Dolly & Pupi Rock’n’Roll utilizzerà lo spazio pedana ... Attiva dal 1999 la band FOUR VEGAS è apparsa in molte trasmissioni televisive su RAI UNO, RAI DUE, RAI 3, ...''Il Consiglio di Amministrazione della Rai deve tornare ad avere un ruolo, deve rappresentare il paese e quindi non può essere rappresentato da una persona sola, come è stato con Salini e come sarà t ...