Gli incontri di Penna nell’uffico della cittadella (Di venerdì 16 luglio 2021) di Pina Ferro Il magistrato Roberto Penna avrebbe tenuto incontri con alcuni imprentori direttamente presso il proprio ufficio della cittadella giudiziaria di Salerno. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione notificato l’altro ieri al sostituto procuratore, a Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno, all’imprenditore Eugenio Rainone della Rcm costruzioni gruppo Rainone, a Umberto Inverso vice presidente fondo investimenti, Gregorio Fiscina ex consigliere comunale e provinciale ed ex candidato a sindaco di Buccino, a Fabrizio Lisi, generale della Guardia di Finanza in ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 luglio 2021) di Pina Ferro Il magistrato Robertoavrebbe tenutocon alcuni imprentori direttamente presso il proprio ufficiocittagiudiziaria di Salerno. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione notificato l’altro ieri al sostituto procuratore, a Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno, all’imprenditore Eugenio RainoneRcm costruzioni gruppo Rainone, a Umberto Inverso vice presidente fondo investimenti, Gregorio Fiscina ex consigliere comunale e provinciale ed ex candidato a sindaco di Buccino, a Fabrizio Lisi, generaleGuardia di Finanza in ...

