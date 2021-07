Contagi Covid: allarme per la crescita dell’indice Rt, ipotesi Green Pass “alla francese” (Di venerdì 16 luglio 2021) Brusco balzo in avanti dell’indice Rt dei Contagi da Coronavirus. È una vera e propria impennata quella che si registra in Italia, stando al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’indice di trasmissibilità del virus è infatti Passato dal valore di 0,66 all’attuale 0,91, molto vicino alla soglia critica, costituita dal valore 1. In rialzo anche l’incidenza dei nuovi casi che si attesta a 19 su 100mila abitanti (la soglia critica è di 50). Terapie e Regioni a rischio In compenso nessuna Regione e Provincia Autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Brusco balzo in avantiRt deida Coronavirus. È una vera e propria impennata quella che si registra in Italia, stando al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’indice di trasmissibilità del virus è infattiato dal valore di 0,66 all’attuale 0,91, molto vicinosoglia critica, costituita dal valore 1. In rialzo anche l’incidenza dei nuovi casi che si attesta a 19 su 100mila abitanti (la soglia critica è di 50). Terapie e Regioni a rischio In compenso nessuna Regione e Provincia Autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o ...

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - RaffaeleSalva11 : Bilancio Covid-19 Al 15/07 127.840 (+9) morti 4.109.579(+3.264) guariti 40.900 (-800) Att. Positivi Tot. contagi d… - IAlianna_ : -