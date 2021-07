Belen Rodriguez presenta Luna Marì a Cecilia e Ignazio Moser!

Advertising

CronacaSocial : Belén Rodríguez torna a casa dopo il parto. Ad attenderla una bellissima sorpresa e il piccolo Santiago. Guardate c… - CronacaSocial : Ha svelato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, ma ha voluto fare una confessione su Belén Rodriguez ??… - infoitcultura : Belen Rodriguez, scoppia la polemica: “Un intero piano dell’ospedale pubblico chiuso e… - monika_mazurek : RT @Corriere: Da una parte il sindacato della Sanità denuncia la vicenda del parto di Belen, dall’altra l’Azienda Ospedaliera di Padova sme… - infoitsalute : Belen Rodriguez fatta fuori: dopo la gioia, il colpo basso -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

È lei la mamma più sexy dell'estate 2021: il 12 luglio scorso, all'ospedale di Padova, è nata Luna Mari. Il padre è l'hair - stylist Antonino Spinalbese. E la piccola è diventata subito una 'star'. - -...L' ospedale di Padova risponde alle polemiche sull'ascensore bloccato scoppiate dopo il parto die assicura che non c'è stato alcun favoritismo nei confronti della showgirl argentina. ' Non c'è stato alcun reparto bloccato e nessun piano è stato interamente dedicato alla figlia di ...Dopo aver festeggiato il compleanno di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez raggiunge la sorella Belen per fare la conoscenza della nipote Luna Marì.«Chiediamo alla Procura di aprire una indagine alla luce delle possibili fattispecie di interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio» ...