Green Pass e polemiche, per ora prevale la 'via italiana': verso l'obbligatorietà per i trasporti a lunga distanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Una delle ipotesi al vaglio del governo sull'utilizzo del Green Pass, secondo uno standard italiano e condiviso, è quello di renderlo obbligatorio per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) Una delle ipotesi al vaglio del governo sull'utilizzo del, secondo uno standard italiano e condiviso, è quello di renderlo obbligatorio per l'accesso ai mezzi di trasporto a...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - paolasoriani53 : RT @Mr_Ozymandias: Hanno venduto il loro corpo per un green pass. Ora schiumano dalla rabbia all'idea che non serva a nulla. - aujourdtaek : @150sfumaturedih il green pass lo danno anche con la prima dose -