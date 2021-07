Covid, calano i contagi (7) ma esplodono le varianti: 26 casi Delta negli ultimi giorni (Di giovedì 15 luglio 2021) Arezzo, 15 luglio 2021 - Delta ha cominciato a correre. L'ultimo dato sulle varianti appesantisce molto il quadro che finora era disponibile sulla presenza di questa forma modificata del virus nel ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Arezzo, 15 luglio 2021 -ha cominciato a correre. L'ultimo dato sulleappesantisce molto il quadro che finora era disponibile sulla presenza di questa forma modificata del virus nel ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, monitoraggio Gimbe: +61% di nuovi casi, ma calano i ricoveri. A picco le prima dosi: -73% - repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - Sestopoterecom : Covid, Fondazione Gimbe: aumentano i casi (+61,4%) ma calano i ricoveri (-11,3% - AnnaritaNinni : Covid: aumentano ancora casi e tasso positività ,calano morti - Ultima Ora - ANSA - AnsaLombardia : Covid: in Lombardia secondo giorno senza decessi. Tasso positività all'1.1%, calano ricoveri in terapia intensiva |… -