Quali farmaci portare in vacanza? Ecco l'elenco di prodotti che non devono mai mancare (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... infatti, tutti i viaggi nascondono insidie di ogni sorta: un po' di tosse, una scottatura del sole, una lieve contusione, un arrossamento degli occhi, una puntura d'insetto (semplicementesalute.it). ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... infatti, tutti i viaggi nascondono insidie di ogni sorta: un po' di tosse, una scottatura del sole, una lieve contusione, un arrossamento degli occhi, una puntura d'insetto (semplicementesalute.it). ...

Advertising

eurallergico : @MadameA02 non sei cogliona. Hai fatto una scelta e a me nulla importa di ciò che ti fai con il tuo corpo, cosa man… - laruz14 : RT @Ussignur_: di maggior danno, per casualità o incapacità; errare è umano, perseverare è diabolico...). Vorrei comunque riassumere, per q… - Gloria81269960 : @DiImmobiliare @ParcodiGiacomo @ManuQ24916888 Cure quali ? Dal mio punto di vista le epitererei pure quelle sperime… - MarySpes : RT @Ussignur_: di maggior danno, per casualità o incapacità; errare è umano, perseverare è diabolico...). Vorrei comunque riassumere, per q… - piperita_s : RT @Ussignur_: di maggior danno, per casualità o incapacità; errare è umano, perseverare è diabolico...). Vorrei comunque riassumere, per q… -