Mobilità, Assosharing: emergenza monopattini in Italia smentita dai dati (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Rafforzare la sicurezza stradale a partire da una regolamentazione che coinvolga, in modo integrato e uniforme, tutti i soggetti e i veicoli. In particolare occorre far diminuire il differenziale di velocità tra la micro-Mobilità e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i monopattini, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa la proposta principale formulata da Assosharing – la prima associazione di categoria del comparto sharing mobility – che è stata audita alla Camera presso la IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) con il Presidente Matteo Tanzilli. Il settore, in grande crescita nel nostro Paese, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Rafforzare la sicurezza stradale a partire da una regolamentazione che coinvolga, in modo integrato e uniforme, tutti i soggetti e i veicoli. In particolare occorre far diminuire il differenziale di velocità tra la micro-e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa la proposta principale formulata da– la prima associazione di categoria del comparto sharing mobility – che è stata audita alla Camera presso la IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) con il Presidente Matteo Tanzilli. Il settore, in grande crescita nel nostro Paese, ...

Advertising

DividendProfit : Mobilità, Assosharing: emergenza monopattini in Italia smentita dai dati - thewatcherpost : #Trasporti: luci e ombre per la ripartenza del settore Su The Watcher Post ?? #mobilità #micromobilità #autobus… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Assosharing Mobilità, Assosharing: emergenza monopattini in Italia smentita dai dati ...di velocità tra la micro - mobilità e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i monopattini, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa la proposta principale formulata da Assosharing - la prima ...

Mobilità, Assosharing sulla sicurezza stradale: 'Nessuna emergenza monopattini in Italia' ...Diminuendo il differenziale di velocità tra la micro - mobilità e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i monopattini, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa, la proposta di Assosharing - ...

Mobilità, Assosharing: "I dati smentiscono un'emergenza monopattini in Italia" Dueruote ...di velocità tra la micro -e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i monopattini, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa la proposta principale formulata da- la prima ......Diminuendo il differenziale di velocità tra la micro -e gli altri mezzi, portando a 20 km/h il tetto per i monopattini, rispetto agli attuali 25 km/h. Questa, la proposta di- ...