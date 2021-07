Mafia a Catania, guerra tra clan: in 11 rinviati a giudizio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si celebrerà il prossimo 4 ottobre davanti la Corte d’Assise di Catania il processo nato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sulla sparatoria tra organizzazioni criminali contrapposte dell’8 agosto 2020 nel popoloso rione di Librino in cui morirono Luciano D’Alessandro, di 48 anni, e Vincenzo Scalia, di 29, e rimasero ferite il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si celebrerà il prossimo 4 ottobre davanti la Corte d’Assise diil processo nato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sulla sparatoria tra organizzazioni criminali contrapposte dell’8 agosto 2020 nel popoloso rione di Librino in cui morirono Luciano D’Alessandro, di 48 anni, e Vincenzo Scalia, di 29, e rimasero ferite il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

