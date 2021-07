Hubert Haupt: ritorno di fiamma nel DTM (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il primo amore non si scorda mai, e Hubert Haupt non ha dimenticato il suo amore per le corse. A 52 anni suonati, l’ex pilota ha deciso di rimettersi in gioco, iscrivendosi alla gara DTM del Nürburgring del 20, 21 e 22 agosto. Haupt correrà con una Mercedes AMG GT3 gestita dal team di sua proprietà, l’HRT, con la sponsorizzazione della nota rivista Playboy. Hubert affiancherà i due piloti titolari della squadra, Maxi Goetz e Vincent Abril. Il duo è reduce da una trasferta positiva a Monza, con una pole position e due piazzamenti sul podio. DTM: la nuova era parte a Monza Chi è Hubert ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il primo amore non si scorda mai, enon ha dimenticato il suo amore per le corse. A 52 anni suonati, l’ex pilota ha deciso di rimettersi in gioco, iscrivendosi alla gara DTM del Nürburgring del 20, 21 e 22 agosto.correrà con una Mercedes AMG GT3 gestita dal team di sua proprietà, l’HRT, con la sponsorizzazione della nota rivista Playboy.affiancherà i due piloti titolari della squadra, Maxi Goetz e Vincent Abril. Il duo è reduce da una trasferta positiva a Monza, con una pole position e due piazzamenti sul podio. DTM: la nuova era parte a Monza Chi è...

