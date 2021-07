Green Pass, governo studia il piano Macron. Sileri: “Fare come in Francia” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Emmanuel Macron sull’obbligo del Green Pass in Francia per accedere a bar, ristoranti, luoghi di socialità e mezzi di traporto, anche il governo italiano avrebbe iniziato a valutare l’utilizzo allargato del certificato. Credit: Amir Levy/Getty ImagesQuella della Francia sul Green Pass è “sicuramente una scelta giusta e dovremmo farlo anche in Italia”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista a Il Messaggero. come trapelato da fonti di governo, anche ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Emmanuelsull’obbligo delinper accedere a bar, ristoranti, luoghi di socialità e mezzi di traporto, anche ilitaliano avrebbe iniziato a valutare l’utilizzo allargato del certificato. Credit: Amir Levy/Getty ImagesQuella dellasulè “sicuramente una scelta giusta e dovremmo farlo anche in Italia”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaoloin un’intervista a Il Messaggero.trapelato da fonti di, anche ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - erpedrini : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… - SilvanaHansb : RT @HuffPostItalia: Costa: 'Ok al Green pass per discoteche o stadi ma per i ristoranti e i bar è eccessivo' -