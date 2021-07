Calcio femminile, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ormai ci siamo. Il torneo di Calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà il primo evento a dare il via alle danze visto che dal 21 luglio si inizierà a fare sul serio. Le partite si susseguiranno fino al 6 agosto e saranno 12 le squadre a contendersi le medaglie ovvero Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Canada, Stati Uniti, Zambia, Australia, Cina e Cile. 12 selezioni che non vedono la presenza delle campionesse olimpiche uscenti della Germania, non qualificate per i Giochi per via del piazzamento nei Mondiali 2019 in Francia e con la novità della selezione britannica, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ormai ci siamo. Il torneo didelledi2021 sarà il primo evento a dare il via alle danze visto che dal 21 luglio si inizierà a fare sul serio. Le partite si susseguiranno fino al 6 agosto e saranno 12 le squadre a contendersi le medaglie ovvero Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Canada, Stati Uniti, Zambia, Australia, Cina e Cile. 12 selezioni che non vedono la presenza delle campionesse olimpiche uscenti della Germania, non qualificate per i Giochi per via del piazzamento nei Mondiali 2019 in Francia e con la novità della selezione britannica, che ...

