Zona gialla, Zaia: “No a nuove restrizioni con pochi ricoveri covid” (Di martedì 13 luglio 2021) “No a nuove restrizioni con pochi ricoveri”. Luca Zaia, governatore del Veneto, ha commentato cosìl’ipotesi di un cambio di fascia di rischio – da Zona bianca a Zona gialla con regole e divieti – per le regioni, in caso di un aumento dei contagi da coronavirus. “Di fronte ad un aumento del numero di casi asintomatici che è il fenomeno di questi giorni non possiamo pensare a misure di sanità pubblica come quando le strutture ospedaliere erano al collasso. Oggi in Veneto abbiamo solo 249 ricoveri di malati covid di cui 16 ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) “No acon”. Luca, governatore del Veneto, ha commentato cosìl’ipotesi di un cambio di fascia di rischio – dabianca acon regole e divieti – per le regioni, in caso di un aumento dei contagi da coronavirus. “Di fronte ad un aumento del numero di casi asintomatici che è il fenomeno di questi giorni non possiamo pensare a misure di sanità pubblica come quando le strutture ospedaliere erano al collasso. Oggi in Veneto abbiamo solo 249di malatidi cui 16 ...

Agenzia_Ansa : Aumentano i casi di contagio da Covid e le Regioni temono in passaggio in zona gialla. Speranza: 'Ci affideremo all… - MediasetTgcom24 : Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla #coronavirusitalia - rtl1025 : ?? Coi numeri della pandemia in risalita, #Sicilia, #Campania, #Marche e #Abruzzo temono di tornare in zona gialla.… - Danireport : RT @RaffoSarnataro: Il vaccino non riduce al minimo i contagi, ma elimina quasi del tutto le ospedalizzazioni. Con ospedali pressoché vuoti… - pure_true80 : Quindi mentre la #Francia impone il vaccino obbligatorio al personale sanitario ed mette il green pass per treni e… -