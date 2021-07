Peggio di una guerra tra poveri: come in poco più di tre mesi si è precarizzata la precarietà. Lettera (Di martedì 13 luglio 2021) Inviata da Fabrizio Gesuelli - Il filosofo francese Jacque Derrida in una sua citazione dice che “i mostri non possono mai veramente essere annunciati. Uno non può dire: ‘Qui ci sono i nostri mostri!’ Senza immediatamente trasformarli in animali domestici”. Ed è sul filo di questa citazione che ho pensato di scrivervi, con l’auspicio che non solo altri colleghi si possano riconoscere nei ragionamenti ed esperienze che mi preme riportare in questa Lettera. Piuttosto mi auguro che anche le personalità del mondo scolastico possano trarne i dovuti ed auspicati ragionamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Inviata da Fabrizio Gesuelli - Il filosofo francese Jacque Derrida in una sua citazione dice che “i mostri non possono mai veramente essere annunciati. Uno non può dire: ‘Qui ci sono i nostri mostri!’ Senza immediatamente trasformarli in animali domestici”. Ed è sul filo di questa citazione che ho pensato di scrivervi, con l’auspicio che non solo altri colleghi si possano riconoscere nei ragionamenti ed esperienze che mi preme riportare in questa. Piuttosto mi auguro che anche le personalità del mondo scolastico possano trarne i dovuti ed auspicati ragionamenti. L'articolo .

