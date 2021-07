Mr Wrong - Lezioni d'amore torna stasera su Canale 5: Ezgi finisce in prigione (Di martedì 13 luglio 2021) Can Yaman torna in prima serata con Mr Wrong - Lezioni d'amore stasera su Canale 5 alle 21:20: Ezgi finisce in prigione, incastrata da Serdar. Mr Wrong - Lezioni d'amore torna in prima serata, in questo martedì 13 luglio 2021, con tre nuovi episodi in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20. Scopriamo dalle anticipazioni che Ezgi si troverà coinvolta in una situazione molto complessa. L'inaugurazione del nuovo locale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) Can Yamanin prima serata con Mrd'su5 alle 21:20:in, incastrata da Serdar. Mrd'in prima serata, in questo martedì 13 luglio 2021, con tre nuovi episodi in ondasu5 a partire dalle 21:20. Scopriamo dalle anticipazioni chesi troverà coinvolta in una situazione molto complessa. L'inaugurazione del nuovo locale ...

Advertising

Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:21) Mr. Wrong Lezioni d'amore - Stagione 1 Episodio 13 (Fiction) #StaseraInTV 13/07/2021 #PrimaSerata #mr.wronglezionid_amore- - lorycan13 : RT @CanKalpli: Stasera, vi aspetta il penultimo appuntamento con Mr Wrong - Lezioni d'amore ore 21: 30 circa sempre su Canale 5 ?? Non ma… - CanKalpli : Stasera, vi aspetta il penultimo appuntamento con Mr Wrong - Lezioni d'amore ore 21: 30 circa sempre su Canale 5 ??… - GuidaTVPlus : 13-07-2021 21:33 #Canale5 Mr Wrong - Lezioni d'amore - PrimaTv #Sentimentale,soapopera,commediaromantica #Fiction - PreciousOzCan : RT @DolunayDreams: SHE WILL BE LOVED ???? Le cose più belle finiscono, ma I ricordi durano per un'eternità ???? Stasera con la penultima puntat… -