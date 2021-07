In video Cnn decine di soldati afghani uccisi dai talebani (Di martedì 13 luglio 2021) decine di membri delle forze speciali afghane che avevano dichiarato la resa sono stati giustiziati a sangue freddo dai talebani al grido di 'Allahu Akhbar'. E' quanto mostrano alcuni video ottenuti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021)di membri delle forze speciali afghane che avevano dichiarato la resa sono stati giustiziati a sangue freddo daial grido di 'Allahu Akhbar'. E' quanto mostrano alcuniottenuti ...

