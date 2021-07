Dimaro | parla il sindaco | “Spalletti? Onorati che arrivi da noi | abbiamo voglia di conoscerlo

(Di martedì 13 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto ai microfoni Andrea Lazzaroni,di-Folgarida, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Arrivo Napoli? Siamo già pronti, i tifosi sono già arrivati un pochino così come i soliti noti affezionatissimi. Per venire c’è sempre posto, se non c’è lo troviamp. Qualcosa in meno degli altri anni, anche per la situazione vaccini, ci sarà però spazio per tutti. Ci si prenota online sul sito del Napoli, oggi obbligatorie per le norme COVID-19. Si prenoteranno sempre gli stessi? Secondo noifatto spazio un po’ per tutti. ...

... per proseguire in bus fino al ritiro di. L'arrivo è previsto ad ora di pranzo, mentre la prima sgambatura si terrà alle ore 17,30. NeTuttosport . Mercato Napoli, le priorità'Partirà per il ritiro con il Napoli . Ha le qualità tecniche e fisiche per giocare in azzurro, forse nemmeno lui e il club sanno quanto è forte'. Così Mario Giuffredidel suo assistito Gennaro Tutino , attaccante azzurro classe '96 che arriva da una grande stagione con la maglia della Salernitana . 'Il problema è capire la volontà del Napoli di voler puntare ...“Arrivo Napoli? Siamo già pronti, i tifosi sono già arrivati un pochino così come i soliti noti affezionatissimi. Per venire c’è sempre posto, se non c’è lo facciamo. Qualcosa in meno degli altri anni ...«Partirà per il ritiro con il Napoli. Ha le qualità tecniche e fisiche per giocare in azzurro, forse nemmeno lui e il club sanno quanto è forte».