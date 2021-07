Ciclismo | Peter Sagan operato al ginocchio | salterà Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) Nienteper. Il tre volte campione del mondo è statoaldestro in seguito a un incidente durante il Tour de France e il Comitato Olimpico Slovacco, insieme alla Federazione Ciclistica Slovacca, ha annunciato che il corridore non sarà in grado di recuperare in tempo per l’inizio dei Giochi. A sostituirlo sarà Lukas Kubis. SportFace.