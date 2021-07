Varianti Covid, “vaccino Sputnik è efficace, anche contro Delta” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il vaccino russo Sputnik V contro Covid-19 “ha prodotto titoli neutralizzanti protettivi contro le nuove Varianti” di Sars-CoV-2 tra cui “Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma P.1 (identificata per la prima volta in Brasile), Delta (B.1.617.2) e B.1.617.3 (trovate in India per la prima volta) e Varianti endemiche di Mosca B.1.1.141 e B.1.1.317”. Lo annunciano in una nota il Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology e il Russian Direct Investment Fund (Rdif). La ricerca alla base di questi risultati è stata pubblicata sulla rivista ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilrusso-19 “ha prodotto titoli neutralizzanti protettivile nuove” di Sars-CoV-2 tra cui “Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma P.1 (identificata per la prima volta in Brasile),(B.1.617.2) e B.1.617.3 (trovate in India per la prima volta) eendemiche di Mosca B.1.1.141 e B.1.1.317”. Lo annunciano in una nota il Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology e il Russian Direct Investment Fund (Rdif). La ricerca alla base di questi risultati è stata pubblicata sulla rivista ...

