Orietta Berti sulla vittoria dell’Italia: “Bello aver vinto sugli inglesi altezzosi, mastini che picchiano” (Di martedì 13 luglio 2021) Orietta Berti è stata la santa protettrice degli Azzurri durante la finale degli Euro 2020. Su di lei sono nati migliaia di meme e santini domenica sera. Per questo La Stampa ha deciso di intervistare la cantante di Mille, per chiederle il suo pensiero sulla partita che ha incoronato gli italiani campioni d’Europa (che secondo molti inglesi sarebbe da rigiocare). “Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il ... Leggi su biccy (Di martedì 13 luglio 2021)è stata la santa protettrice degli Azzurri durante la finale degli Euro 2020. Su di lei sono nati migliaia di meme e santini domenica sera. Per questo La Stampa ha deciso di intervistare la cantante di Mille, per chiederle il suo pensieropartita che ha incoronato gli italiani campioni d’Europa (che secondo moltisarebbe da rigiocare). “Abbiamo, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il ...

Advertising

FranAltomare : Quindi #Povia può parlare di infanzia perché ha scritto “quando i bambini fanno oh” Allora Orietta Berti comandant… - jesuisalina : RT @darthIoki: chissà come sarebbe andata se non avessimo condiviso le foto di orietta berti - artvvackerman : @artvvash BERTORTO BERTROTA BERTI ORIETTA - RR1GHTN0W : RT @FOOL5G0LD: comunque questi europei li abbiamo vinto soltanto grazie a noi popolo di twitter che retwittava manifesting e santini dei gi… - CarmenMalanga : RT @giorgiiinaa: l'Italia è una Repubblica fondata sui Maneskin, Orietta Berti, Barella in hangover e Vialli che tarda alla partenza del bu… -