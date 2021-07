Le parole di Chiellini per Astori: “Dedichiamo la vittoria a lui, lo avremmo voluto qui” (Di lunedì 12 luglio 2021) Impossibile non commuoversi con le parole di Giorgio Chiellini oggi a Roma. I nostri azzurri sono tornati a casa e a Roma sono tornati con la Coppa. Oggi è il grande giorno dei festeggiamenti e, dopo i fatti dimostrati sul campo, anche quello delle parole. Tocca al capitano ringraziare tutti ma anche fare una dedica speciale che ha colpito tutte le persone che stavano seguendo il momento davvero emozionante che ha visto la nazionale italiana protagonista, nell’incontro con Sergio Mattarella. Il capitano, a nome di tutta la squadra, ha dedicato questa vittoria, il perfetto europeo degli azzurri, a Davide ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) Impossibile non commuoversi con ledi Giorgiooggi a Roma. I nostri azzurri sono tornati a casa e a Roma sono tornati con la Coppa. Oggi è il grande giorno dei festeggiamenti e, dopo i fatti dimostrati sul campo, anche quello delle. Tocca al capitano ringraziare tutti ma anche fare una dedica speciale che ha colpito tutte le persone che stavano seguendo il momento davvero emozionante che ha visto la nazionale italiana protagonista, nell’incontro con Sergio Mattarella. Il capitano, a nome di tutta la squadra, ha dedicato questa, il perfetto europeo degli azzurri, a Davide ...

