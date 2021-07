Italia-Inghilterra, l’uomo del match è… Mattarella [FOTO] (Di lunedì 12 luglio 2021) La felicità di Sergio Mattarella è una delle scena più belle di Euro 2021. Continuano ad arrivare reazioni dopo la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra, la sfida si è conclusa con il successo della squadra di Mancini dopo i calci di rigore grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Dopo l’inizio sprint della squadra di Southgate con la marcatura di Shaw, gli azzurri hanno preso le misure e sono andati in gol con Bonucci. Infine la lotteria dei calci di rigore, con l’ex Milan grande protagonista. Il web si è scatenato con tantissimi meme, in particolar modo il vero eroe della partita è stato il presidente Sergio ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) La felicità di Sergioè una delle scena più belle di Euro 2021. Continuano ad arrivare reazioni dopo la finale dell’Europeo tra, la sfida si è conclusa con il successo della squadra di Mancini dopo i calci di rigore grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Dopo l’inizio sprint della squadra di Southgate con la marcatura di Shaw, gli azzurri hanno preso le misure e sono andati in gol con Bonucci. Infine la lotteria dei calci di rigore, con l’ex Milan grande protagonista. Il web si è scatenato con tantissimi meme, in particolar modo il vero eroe della partita è stato il presidente Sergio ...

