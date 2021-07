Fibromialgia, i pazienti: ''La pandemia ha aggravato senso di frustrazione'' (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - “Un dolore silenzioso e invisibile che non dà tregua”: così chi è affetto da Fibromialgia descrive la sua sofferenza quotidiana. Ad oggi per questi pazienti reumatici cronici non esiste una cura risolutiva: così, nel tentativo di alleviare il dolore, a volte rischiano di imbattersi in rimedi “miracolosi” pubblicizzati sui social ma privi di valore scientifico. “Il dolore di queste persone non è compreso - conferma Antonella Celano, presidente dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare (APMARR) - né dai medici di medicina generale né dalla famiglie. Così c'è chi cerca aiuto e risposte online, affidandosi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - “Un dolore silenzioso e invisibile che non dà tregua”: così chi è affetto dadescrive la sua sofferenza quotidiana. Ad oggi per questireumatici cronici non esiste una cura risolutiva: così, nel tentativo di alleviare il dolore, a volte rischiano di imbattersi in rimedi “miracolosi” pubblicizzati sui social ma privi di valore scientifico. “Il dolore di queste persone non è compreso - conferma Antonella Celano, presidente dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare (APMARR) - né dai medici di medicina generale né dalla famiglie. Così c'è chi cerca aiuto e risposte online, affidandosi a ...

Ercolano, consiglio comunale: 'Riconoscere la Fibromialgia come malattia invalidante' ... che si realizzino centri di riferimento, un registro nazionale della Sindrome fibromialgia e una ...dallo Stato Italiano e che di fatto causa condizioni di oggettivo disagio a danno dei pazienti e dei ...

Tumori, Aiom: 'Sbloccato Fondo 20 mln per test genomici gratis, vinta battaglia civiltà' "Da oggi le donne con tumore al seno in fase iniziale possono accedere gratuitamente ai test genomici su tutto il territorio nazionale. Queste analisi molecolari, in alcune tipologie di pazienti, cons ...

