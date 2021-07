Europei 2021 | Leonardo Bonucci risponde agli inglesi | “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini nella Finale deglicontro l’Inghilterra a Wembley ha alimentato tanto entusiasmo tra i tifosi italiani che ieri, nonostante i rischi legati al Covid, sono scesi in piazza per festeggiare il successo degli azzurri. Un titolo continentale che mancava da 53 anni, quando nel 1968 Giacinto Facchetti e compagni riuscirono a prevalere nella rassegna in casa. Risultato poi che ha assunto un significato particolare anche per come è stata vissuta la vigilia. In Inghilterra hanno caricato molto l’evento, manifestando in maniera anche sfacciata grande sicurezza sul centrare l’obiettivo. Non ...