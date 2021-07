Euro 2020, Andrea Mancini: “Il destino aveva un conto aperto con papà” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo contenti per le persone che hanno passato momenti di dolore, abbiamo dato gioie e spensieratezza. Culminato tutto con una vittoria epica. Ho iniziato a crederci un anno fa. Lui da tre anni“. Così Andrea Mancini, figlio del Ct azzurro Roberto, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni all’indomani della vittoria dell’Italia a Euro 2020. “Se me lo sentivo? Sì, la vita ti da sempre una seconda possibilità, il destino aveva un conto aperto con papà – ha aggiunto Andrea Mancini -. Si è ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo contenti per le persone che hanno passato momenti di dolore, abbiamo dato gioie e spensieratezza. Culminato tutto con una vittoria epica. Ho iniziato a crederci un anno fa. Lui da tre anni“. Così, figlio del Ct azzurro Roberto, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni all’indomani della vittoria dell’Italia a. “Se me lo sentivo? Sì, la vita ti da sempre una seconda possibilità, iluncon– ha aggiunto-. Si è ...

