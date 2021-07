Clusone | festa per la vittoria della Nazionale | ragazzo di 19 anni perde due dita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clusone festa

L'Eco di Bergamo

Il concerto, patrocinato dal Festival Jazz di, è inserito dal Ministero dei beni culturali nel circuito nazionale della "della musica", che […] Celle Ligure Cultura e Spettacoli ...... in coincidenza con lapatronale (in caso di maltempo si opterà per l'Auditorium del Polo ... Domenica 27 giugno alle 16.30 in piazza dell'Orologio asecondo appuntamento con lo stesso ...Il giovane era insieme agli amici a festeggiare la vittoria della Nazionale a Clusone, quando gli è scoppiato un petardo in mano. Le conseguenze del botto sono state gravi, il giovane ha perso due ...Dal 26 giugno al 12 agosto 2021 una botta di vita con Gioppino e la tradizione lombarda. Spettacoli a Casnigo, Clusone, Pradalunga, Ponte Nossa, Gandino, Gazzaniga, Cazzano Sant'Andrea e Leffe.