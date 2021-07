Atterrati a Fiumicino gli eroi di Wembley | uno striscione ad accoglierli

(Di lunedì 12 luglio 2021) Accolti dallo“Grazie Azzurri”, i neocampioni d’Europa, glidi, sonoall’alba all’aeroporto romano di(Screen video)Il volo Alitalia, proveniente da Londra-Luton, che ha riportato in patria gli azzurri neocampioni d’Europa è atterrato all’aeroporto romano dialle ore 6.06. Cori e applausi quando il Ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini sono apparsi in cima alla scaletta dell’aereo: è stato il tributo dalle decine di operatori aeroportuali che si sono radunate sotto il velivolo per festeggiare i neocampioni, accolti da un ...

Radio1Rai : ??#Euro2020 Gli #Azzurri sono atterrati alle 6,06 di questa mattina all’aeroporto di Fiumicino. Arriveranno tra poco… - rtl1025 : ???? Gli azzurri campioni d'Europa sono atterrati poco dopo le 6 a Fiumicino. La nazionale di Roberto #Mancini alle… - RaiNews : Oggi la nazionale attesa al Quirinale e a palazzo Chigi - DANI56 : RT @RaiNews: Oggi la nazionale attesa al Quirinale e a palazzo Chigi - MondoBN : EURO 2020, Azzurri atterrati a Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Atterrati Fiumicino

Sono arrivati poco dopo le 7 gli Azzurri all'Hotel Parco dei Principi dopo essere, di ritorno vittoriosi da Wembley. Circa un centinaio i tifosi ad accoglierli, che si sono radunati fuori l'albergo sin dalle prime ore dell'alba. Il capitano, Giorgio Chiellini, ...La lunga notte dei Campioni d'Europa dell'Italia non è ancora finita: la squadra è atterrata a Roma e ora è in hotel Come riportato da Sky Sport, l'Italia è atterrata a Ciampino all'alba e ora è ...Gli azzurri e tutto lo staff che ha contribuito alla vittoria di Euro 2020, sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino qualche minuto dopo le 6 di lunedì mattina. E non potevano ovviamente mancare ...Gli uomini di Mancini in lacrime, a Wembley sventola la bandiera dei 4 Mori. Delusione per l’Inghilterra, il principe William: “Un epilogo che spezza il cuore” ...