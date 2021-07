Un caffè al giorno toglie il Covid di torno? Cosa c’è dietro la bufala pubblicata dal Daily Mail (Di domenica 11 luglio 2021) Il tabloid Daily Mail, già noto per la leggerezza con cui diffonde notizie discutibili online, riporta i risultati di uno studio apparso sulla rivista Nutrients, dove i ricercatori avrebbero scoperto che una tazza di caffè al giorno sarebbe sufficiente a prevenire le forme gravi dell’infezione dovuta al nuovo Coronavirus. La verdura darebbe risultati simili, ma non la frutta. Il paper si basa su quasi 40 mila cittadini britannici tra i 40 e 70 anni. Ovviamente si tratta di una sciocchezza. Tuttavia è interessante analizzare come è stata pubblicata e da chi. Per chi ha fretta Assumere caffeina, ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Il tabloid, già noto per la leggerezza con cui diffonde notizie discutibili online, riporta i risultati di uno studio apparso sulla rivista Nutrients, dove i ricercatori avrebbero scoperto che una tazza dialsarebbe sufficiente a prevenire le forme gravi dell’infezione dovuta al nuovo Coronavirus. La verdura darebbe risultati simili, ma non la frutta. Il paper si basa su quasi 40 mila cittadini britannici tra i 40 e 70 anni. Ovviamente si tratta di una sciocchezza. Tuttavia è interessante analizzare come è statae da chi. Per chi ha fretta Assumere caffeina, ...

