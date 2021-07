La terza dose? Per gli Stati Uniti la priorità è vaccinare di più: due somministrazioni sembrano al momento sufficienti (Di domenica 11 luglio 2021) Le aziende Pfizer e BioNTech hanno proposto alle autorità sanitarie americane l’introduzione di una terza dose del vaccino Comirnaty (BNT162b2) a sei mesi dalla seconda. Secondo i produttori, con questo ulteriore boost i titoli neutralizzanti contro la variante Beta e il ceppo originale del nuovo Coronavirus risulterebbero da 5 a 10 volte superiori. Pfizer-BioNTech auspica di fornire dati simili alla Fda e all’Ema per quanto riguarda la variante Delta. Si tratta ancora di ipotesi che attendono di essere confermate da uno studio in corso di fase 3. Anche per questo motivo, e vista l’esigenza di vaccinare il più possibile con le dosi ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Le aziende Pfizer e BioNTech hanno proposto alle autorità sanitarie americane l’introduzione di unadel vaccino Comirnaty (BNT162b2) a sei mesi dalla seconda. Secondo i produttori, con questo ulteriore boost i titoli neutralizzanti contro la variante Beta e il ceppo originale del nuovo Coronavirus risulterebbero da 5 a 10 volte superiori. Pfizer-BioNTech auspica di fornire dati simili alla Fda e all’Ema per quanto riguarda la variante Delta. Si tratta ancora di ipotesi che attendono di essere confermate da uno studio in corso di fase 3. Anche per questo motivo, e vista l’esigenza diil più possibile con le dosi ...

ladyonorato : USA: FDA gela Pfizer: no alla terza dose di vaccino. - repubblica : ?? Covid, Pfizer chiede il via libera per la terza dose. La risposta di Fda (ente regolatore Usa): 'Non serve' - Corriere : Pfizer sta sviluppando una terza dose contro la variante Delta - Dome689 : RT @Open_gol: Bocciata l’ipotesi terza dose. Al momento la priorità è persuadere chi ancora non si vaccina - Labellasospesa : Oddio che palle i vostri articoli sui vaccini, perché stare a leggere la vostra prima seconda terza quarta dose è f… -