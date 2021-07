Accordo tra Grillo e Conte, rientra la crisi in casa 5 Stelle (Di domenica 11 luglio 2021) Ora si attende il voto per lo statuto e il nuovo presidente. Ad annunciarlo è stato Vito Crimi, reggente del Movimento, nel corso dell'assemblea congiunta dei ... Leggi su today (Di domenica 11 luglio 2021) Ora si attende il voto per lo statuto e il nuovo presidente. Ad annunciarlo è stato Vito Crimi, reggente del Movimento, nel corso dell'assemblea congiunta dei ...

Advertising

CarloVerdelli : Azzurri, ci pensa Mancini. Governo, ci pensa Draghi. Su tutto, per tutti. Per dire: tra poco si prorogherà l’accord… - petergomezblog : M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - fattoquotidiano : Futuro M5s, Crimi annuncia ai gruppi l’accordo tra Grillo e Conte sul nuovo statuto - ronzidante : RT @serebellardinel: Avevano già data per scontata la scomparsa del #movimento5stelle dalla politica e già festeggiavano,invece @beppe_gril… - annaros70527446 : @luigidimaio cOME SI CAMBIA PER NON MORIRE - C'È L’ACCORDO TRA GRILLO E CONTE SUL NUOVO STATUTO. AD ANNUNCIARLO È V… -