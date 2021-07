Antonella Elia, la lite con Samantha De Grenet: «Mi è stata suggerita» (Di sabato 10 luglio 2021) Antonella Elia è stata fatta fuori ancora una volta da Mediaset. La showgirl non è stata confermata come opinionista del GF Vip. Ospite di Belve, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe ed è tornata a parlare della lite con Samantha De Grenet. Antonella Elia: la lite con Samantha De Grenet Intervista intensa, quella che Antonella Elia ha rilasciato a Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve, in onda venerdì 9 luglio su Rai2. La showgirl ha parlato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021)fatta fuori ancora una volta da Mediaset. La showgirl non èconfermata come opinionista del GF Vip. Ospite di Belve, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe ed è tornata a parlare dellaconDe: laconDeIntervista intensa, quella cheha rilasciato a Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve, in onda venerdì 9 luglio su Rai2. La showgirl ha parlato ...

Advertising

infoitcultura : Antonella Elia contro Lele Mora: “Io debole e lui mi ha usata” - CheDonnait : Antonella Elia vuota il sacco sull'esperienza al #GFVIP #antonellaelia - 95_addicted : RT @bubinoblog: ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI - IsaeChia : #GfVip 5, Antonella Elia torna sulla lite con Samantha De Grenet: “Mi è stato suggerito, dette cose per farmi fuori… - infoitcultura : Stasera in tv venerdì 9 luglio su Rai 2, «Belve»: ospiti di questa puntata Chiara Francini e Antonella Elia -