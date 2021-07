LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Jacobs fantastico terzo in 9.99, Tamberi si ferma a 2.21m! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa 21:34 Vince Ronnie Baker in 9.91, secondo Akani Simbine in 9.98. Tortu è settimo con il nuovo SB in 10.17. 21:32 MARCELL Jacobs terzo IN 9.99, L’ AZZURRO LANCIA UN SEGNALE AI SUOI AVVERSARI! Alle Olimpiadi ci sarà pure lui! 21:30 PARTITI! 21:29 Cambia idea la giuria, il francese potrà correre. 21:28 Squalificato Jimmy Vicaut. 21.27 Falsa partenza! Vedremo di chi. 21.26 ATELTI SUI BLOCCHI! 21:25 Presentazione degli atleti in corso! Di fatto in questa gara ci sono tutti gli atleti che si giocheranno il podio alle Olimpiadi di Tokyo! 21:24 E’ arrivato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta tappa 21:34 Vince Ronnie Baker in 9.91, secondo Akani Simbine in 9.98. Tortu è settimo con il nuovo SB in 10.17. 21:32 MARCELLIN 9.99, L’ AZZURRO LANCIA UN SEGNALE AI SUOI AVVERSARI! Alle Olimpiadi ci sarà pure lui! 21:30 PARTITI! 21:29 Cambia idea la giuria, il francese potrà correre. 21:28 Squalificato Jimmy Vicaut. 21.27 Falsa partenza! Vedremo di chi. 21.26 ATELTI SUI BLOCCHI! 21:25 Presentazione degli atleti in corso! Di fatto in questa gara ci sono tutti gli atleti che si giocheranno il podio alle Olimpiadi di Tokyo! 21:24 E’ arrivato il ...

