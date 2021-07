DHL dal 1° agosto assumerà lavoratrici e lavoratori in appalto (Di venerdì 9 luglio 2021) Firmato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Trasporti Lombardia un importante accordo che dal 1 agosto 2021 portera? all’internalizzazione delle attivita? del magazzino Dhl Supply Chain di Peschiera Borromeo. “Un importante risultato che da il segno del cambiamento in una filiera di logistica recentemente finita agli onori delle cronache a seguito di un sequestro di 20milioni per presunte frodi di Iva e Contributi negli appalti di magazzinaggio” dicono i Segretari di Settore dei tre Sindacati Confederali. “Dal 1 agosto le lavoratrici ed i lavoratori in appalto, ad oggi soci lavoratori di una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Firmato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Trasporti Lombardia un importante accordo che dal 12021 portera? all’internalizzazione delle attivita? del magazzino Dhl Supply Chain di Peschiera Borromeo. “Un importante risultato che da il segno del cambiamento in una filiera di logistica recentemente finita agli onori delle cronache a seguito di un sequestro di 20milioni per presunte frodi di Iva e Contributi negli appalti di magazzinaggio” dicono i Segretari di Settore dei tre Sindacati Confederali. “Dal 1leed iin, ad oggi socidi una ...

Advertising

TheoSironi : @stefvrom Io invece non minaccio, ma in quattro operatori e un tecnico (gentili eh) non sono ancora riusciti a mand… - DHLExpressItaly : Vinci un vinile in edizione limitata! Oggi @ZoeWeesOfficial si esibirà nel suo primo concerto dal vivo su YouTube i… -