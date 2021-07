Parte dalla Sicilia il progetto “Dipendenze: no grazie!” (Di giovedì 8 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Prevenire e contrastare le Dipendenze senza sostanza, con particolare attenzione alle ludopatie, al trading on line e allo shopping compulsivo che, complice la pandemia, hanno ricevuto un ulteriore impulso. E’ l’obiettivo del progetto “Dipendenze: no grazie!” di Global Thinking Foundation che Parte dalla Sicilia e riguarderà quattro quartieri di Palermo quali Kalsa, Borgo Vecchio, Montegrappa-Santa Rosalia e Brancaccio. L’iniziativa è stata presentata dalla presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre, a Villa Niscemi, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Prevenire e contrastare lesenza sostanza, con particolare attenzione alle ludopatie, al trading on line e allo shopping compulsivo che, complice la pandemia, hanno ricevuto un ulteriore impulso. E’ l’obiettivo del: no” di Global Thinking Foundation chee riguarderà quattro quartieri di Palermo quali Kalsa, Borgo Vecchio, Montegrappa-Santa Rosalia e Brancaccio. L’iniziativa è stata presentatapresidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre, a Villa Niscemi, ...

Parte dalla Sicilia il progetto 'Dipendenze: no grazie!'

