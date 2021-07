La battuta di Vittorio Feltri sulle cose buone fatte da Hitler che hanno capito in tre (Di giovedì 8 luglio 2021) Comincia citando Hitler in un post la vita da politico di Vittorio Feltri, già direttore di Libero e prima de Il Giornale. Da pochi giorni è in corsa per un posto nel consiglio comunale di Palazzo Marino, dove sotto il simbolo di Giorgia Meloni sosterrà la coalizione di centrodestra. Mai così in difficoltà nella corsa alla poltrona del capoluogo meneghino. In uno dei suoi primi post l’ex direttore di Libero ha lasciato un commento piccato su Donald Trump, sottolineandone l’operato negativo. Una battuta che però non da tutti e stata colta a ha fatto piombare il neo candidato della Meloni nella polemica social. Se la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Comincia citandoin un post la vita da politico di, già direttore di Libero e prima de Il Giornale. Da pochi giorni è in corsa per un posto nel consiglio comunale di Palazzo Marino, dove sotto il simbolo di Giorgia Meloni sosterrà la coalizione di centrodestra. Mai così in difficoltà nella corsa alla poltrona del capoluogo meneghino. In uno dei suoi primi post l’ex direttore di Libero ha lasciato un commento piccato su Donald Trump, sottolineandone l’operato negativo. Unache però non da tutti e stata colta a ha fatto piombare il neo candidato della Meloni nella polemica social. Se la ...

