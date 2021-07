Brunello Cucinelli e l’arte di guardare avanti con garbo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) «Il mio non è ottimismo, è speranza. Come scrisse Bertolt Brecht, la rinascita è il sentimento della vigilia. E ora è giunto il momento della rinascita». Brunello Cucinelli, completo gessato blu e ginniche candide ai piedi, accoglie così i giornalisti accorsi nel suo verdeggiante quartier generale milanese, snocciolando citazioni e affabulando con maestria. L’occasione è quella dell’annuncio di una collaborazione inedita, la prima per il marchio umbro nel settore dell’occhialeria, in tandem con il marchio losangelino Oliver Peoples. Il brand californiano, orgogliosamente prodotto in Italia, è nato nel 1987 ed è stato acquisito da Luxottica nel 2007. In comune con Cucinelli la ricerca di un’estetica raffinata e allo stesso tempo degagé, con accenti vintage e costruzioni dal sapore artigianale. In uscita a settembre, la capsule si compone di 5 modelli da sole e da vista in diverse varianti, lussuosi e raffinati. Declinati in tinte materiche come il tartaruga e il miele, sono resi speciali dall’abbinamento di materiali preziosi, come l’acetato premium e il corno di derivazione sostenibile.