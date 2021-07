Mercedesz Henger sulla fine dell’amore per Lucas Peracchi (INTERVISTA)

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quando un amore finisce “Per me le cose erano arrivate a un punto dove era meglio che finissero, anche per non rovinare le belle memorie che abbiamo insieme”. Cosìricostruisce ladella sua lunga relazione con il personal trainer dei VIP, ex Uomini e Donne che la figlia di Eva L'articolo proviene da Novella 2000.

Erano in tanti che speravano in un riavvicinamento madre e figlia, dopo la rottura con Lucas Peracchi. Parliamo infatti di, la figlia di Eva e del suo rapporto, oltremodo conflittuale , con sua madre. Sembra infatti un ricordo assai lontano il tempo in cui le due donne sembravano tutt'altro che madre e ...Gossip In una nuova intervista, l'ex naufraga dell'Isola ha spiegato in che rapporti è oggi con la madre, nonostante sia tornata single Pubblicato su 7 Luglio 2021è single e non ha recuperato i rapporti con mamma Eva. Negli ultimi anni le due hanno vissuto molti alti e bassi, più bassi che alti, e molti hanno pensato che la causa fosse ...Mercedesz Henger: intervista sulla rottura dal fidanzato Lucas Peracchi e il rapporto con la madre Eva. Ecco che cosa ci ha ...Mercedesz Henger sfoggia ancora una volta tutto il fascino materno e mette in mostra forme esplosive in bikini, una favola. Già da tempo, ormai, Mercedesz Henger non ha più nulla da invidiare a sua ...