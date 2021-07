Ddl Zan, la panchina Rainbow a due passi dal Vaticano in memoria di tutte le vittime di omolesbobitransfobia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi, mercoledì 7 luglio, alle ore 19 sarà inaugurata a Roma la panchina Rainbow “In memoria di tutte le vittime di omolesbobitransfobia e per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su: sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere”, recita la targa apposta sulla panchina colorata. Dipinta da artiste e artisti della comunità LGBTQ+, la panchina “arcobaleno” è stata realizzata con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di marginalizzazione e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi, mercoledì 7 luglio, alle ore 19 sarà inaugurata a Roma la“Indiledie per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su: sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere”, recita la targa apposta sullacolorata. Dipinta da artiste e artisti della comunità LGBTQ+, la“arcobaleno” è stata realizzata con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di marginalizzazione e ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - MaurizioCulicc1 : RT @PLCastagnetti: Non so se sui voti segreti al DDL Zan abbia ragione @matteorenzi o #Pombeni che è convinto che si compenseranno. So per… - IlCastiga : RT @Corriere: Umbria, la garante dell’infanzia: «Con il ddl Zan sesso anche con animali e bambini» -