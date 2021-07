Anticipazioni Chi l’ha visto: novità sul caso di Saman Abbas (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stasera mercoledì 7 luglio Chi l’ha visto racconterà dichiarazioni inedite da parte dell’ospite Saqib, il fidanzato della ragazza scomparsa Saman Abbas. Il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” torna ancora a parlare del caso di Saman Abbas in onda mercoledì 7 luglio alle 21.20. In studio ci sarà il fidanzato della ragazza che si presume sia stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino ed è attualmente scomparsa da due mesi. I genitori di Saman sono fuggiti dall’Italia, ma il programma va in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stasera mercoledì 7 luglio Chiracconterà dichiarazioni inedite da parte dell’ospite Saqib, il fidanzato della ragazza scomparsa. Il programma di Rai 3 “Chi?” torna ancora a parlare deldiin onda mercoledì 7 luglio alle 21.20. In studio ci sarà il fidanzato della ragazza che si presume sia stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino ed è attualmente scomparsa da due mesi. I genitori disono fuggiti dall’Italia, ma il programma va in ...

