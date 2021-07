Loki, Tom Hiddleston: "interpretare il Dio dell'Inganno è come suonare un piano" (Di martedì 6 luglio 2021) Com'è, secondo Tom Hiddleston, interpretare il Dio dell'Inganno? Tra i vari ruoli che l'attore ha avuto, secondo quanto ha rivelato in una recente intervista, Loki rimane quello più sfacettato, complesso e umano. Tom Hiddleston ha paragonato l'impegno per interpretare il ruolo del villain dell'MCU Loki alla tecnica per suonare il pianoforte, sottolineando le sfumature e le complessità del personaggio a cui ormai viene associato dai fan. Nell'intervista rilasciata per Vanity Fair, l'attore che interpreta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Com'è, secondo Tomil Dio? Tra i vari ruoli che l'attore ha avuto, secondo quanto ha rivelato in una recente intervista,rimane quello più sfacettato, complesso e umano. Tomha paragonato l'impegno peril ruolo del villain'MCUalla tecnica perilforte, sottolineando le sfumature e le complessità del personaggio a cui ormai viene associato dai fan. Nell'intervista rilasciata per Vanity Fair, l'attore che interpreta ...

