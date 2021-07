Giulia Salemi | direttamente dal set arriva lo spoiler sul nuovo progetto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Sono apparsi alcunidal set, riguardo ildicome testimonial. Nuovi progetti in vista per la brillante, nelle ultime stories l’ex gieffina del Grande Fratello Vip, ha aggiornato i suoi follower, su un mega eche la vede protagonista. E’ diventata testimonial per un brand molto noto, questa volta ha messo al corrente i suoi seguaci fin dalla prima stories sul set.annuncia sui social: “Dopo 15 ore di shooting posso ...