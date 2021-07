Felipe Anderson Lazio, ci siamo: ecco quando firmerà il contratto (Di martedì 6 luglio 2021) Felipe Anderson sembra davvero essere a un passo dalla Lazio: la firma potrebbe arrivare già domani: i dettagli Ormai il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio sembra essere davvero a un passo. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twtter dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini, domani potrebbe essere una giornata importante. «Lazio, domani la firma di Felipe Anderson, che partirà con la squadra in ritiro», queste le sue parole. Il brasiliano dunque sarà presente anche nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)sembra davvero essere a un passo dalla: la firma potrebbe arrivare già domani: i dettagli Ormai il ritorno diallasembra essere davvero a un passo. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twtter dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini, domani potrebbe essere una giornata importante. «, domani la firma di, che partirà con la squadra in ritiro», queste le sue parole. Il brasiliano dunque sarà presente anche nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da ...

