Su S M Capua Vetere altri video più raccapriccianti Il gip | Violenza era una costante

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non un evento estremo, non un caso isolato. Le violenze nel carcere di Santa Mariaerano la norma. Lo sostiene il gip Sergio nell’ordinanza con cui ha disposti 52 misure cautelari per gli agenti penitenziari dell’istituto campano. Ciò che accadde la notte del 6 aprile 2020 non fu, si legge nelle carte, “un mero incidente di percorso”. Si trattava, molto probabilmente, scrive il magistrato di “unanel rapporto tra gli indagati e i detenuti”. Una relazione in cui violenze e umiliazioni sono la regola tra le mura del penitenziario è “inaccettabile” in uno Stato di Diritto, ha evidenziato Enea, che si è detto ...